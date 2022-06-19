شؤون فلسطينية

خلال تفقده قيادة الضابطة الجمركية.. اشتية: جهاز الضابطة الجمركية مفتاح الأمن الاقتصادي

خلال تفقده قيادة الضابطة الجمركية.. اشتية: جهاز الضابطة الجمركية مفتاح الأمن الاقتصادي
اشتية يتفقد قيادة الضابطة الجمركية
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، يرافقه وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، قيادة جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأحد برام الله، حيث التقى مدير عام الجهاز اللواء اياد بركات ومدراء الإدارات.

وقدم اللواء بركات شرحاً حول النقلة النوعية التي شهدها أداء الجهاز، وأطلعه على الخطط المستقبلية واحتياجات الجهاز، بما يساهم في تطوير الكادر والنهوض به إلى أعلى المستويات، في سبيل خدمة المواطن وحماية الأسواق.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على أهمية دور جهاز الضابطة الجمركية في مكافحة التهرب الضريبي، وحماية الأسواق من البضائع التالفة وغير القانونية ومنتجات المستوطنات، مشيرا إلى أن الجهاز بمثابة مفتاح للأمن الاقتصادي، مثمناً عمله والقائمين عليه، ومعربا عن دعمه لهم، وتوفير احتياجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة.

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