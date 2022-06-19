شؤون فلسطينية

المفتي العام يستنكر إقامة مهرجان للخمور في مسجد بئر السبع

المفتي العام يستنكر إقامة مهرجان للخمور في مسجد بئر السبع
الشيخ محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة مهرجان غنائي للخمور بالتنسيق مع مجموعات من المستوطنين، خلال أيام الاثنين من شهري حزيران/ يونيو الجاري وتموز/ يوليو المقبل.

وأضاف الشيخ حسين: "المهرجان سيكون في ساحة مسجد بئر السبع التاريخي في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة عام 1948م"، واصفاً ذلك بالفعل الاستفزازي وانتهاكاً صارخاً لحرمة المساجد ودور العبادة واستهتاراً بمشاعر المسلمين وكرامة مقدساتهم.

وأكد على أن سلطات الاحتلال بهذه الممارسات تضرب عرض الحائط بحرية العبادة التي نادت بها الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية التي  تحرم المس بأماكن العبادة، وتؤكد على قدسيتها.

ووصف الشيخ حسين هذه الاعتداءات بالإجرامية والغوغائية، وأنها تستوجب معاقبة من يقف وراءها، وأنها تزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة، وتصب فقط في خدمة التطرف الإسرائيلي الذي يعمل على تأجيج نار العداء والكراهية والتطرف الديني.

كما وناشد المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات التي تعنى بالأماكن الأثرية وحقوق الإنسان التدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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