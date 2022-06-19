منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات "الإرهابية" على أماكن للعبادة في أفغانستان



وتابعت: "جاء الهجوم الدموي في أعقاب انفجار آخر هز مسجداً في ولاية قندوز شمال أفغانستان يوم الجمعة 17 حزيران/ يونيو الحالي، ولقي خلاله مصلٍ واحد على الأقل مصرعه وأُصيب عدد قليل آخر بجراح".



وشجبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة موجة الهجمات التي استهدفت مؤخراً أماكن للعبادة، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لهذا العنف الأعمى بأن يحيد بالبلاد عن مسارها نحو الاستقرار والأمن الدائمين اللذين يأملهما الشعب الأفغاني وبقية العالم.



وتدعو الأمانة العامة للمنظمة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات المقيتة.



وأعربت عن عميق تعاطفها مع أسر الضحايا متقدمة لها بخالص التعازي وراجية عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

رام الله - دنيا الوطنأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الدامي الذي استهدف معبداً للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أمس (السبت)، الذي أسفر عن مقتل أحد المصلين وحارس أمن أفغاني، وإصابة العشرات بجروح خطِرة.