المنظمة الدولية للسلام تمنح مروان الزغبي الفلسطيني المقيم في الدنمارك لقب "الدكتوراه الفخرية"



ويأتي هذا التكريم لما للزغبي من أيادي بيضاء ولمسات ساطعة في كافة المجالات الخدماتية، والثقافية والإجتماعية، وكذلك لدوره المميز في نشر قيم الانسانية في الدنمارك بين مختلف الشرائح.





و يشار إلى أن المنظمة الدولية للسلام هي مؤسسة عالمية استشارية لدى الامم المتحدة وتعمل على نشر مفاهيم الاخلاق الكريمة وحماية الاسرة وتعزيز التعاون بين الشعوب ووحدة الامم من خلال حماية حقوق الانسان لجميع فئات المجتمع والمناداة لعالم آمن ويعمه السلام.



وبدوره شكر الزغبي المنظمة الدولية للسلام على هذه اللفتة الكريمة من المنظمة معتبراً أن هذا التكريم بمثابة فخر واعتزاز له.



رام الله - دنيا الوطنمنحت المنظمة الدولية للسلام الدكتوراه الفخرية للفلسطيني المقيم في الدنمارك مروان حسين الزغبي ، وذلك تقديرا لجهوده في نشر مبادئ التسامح وقيم التفاهم والسلام بين الشعوب.