النضال الشعبي ترحب بقرار برلمان كتالونيا وجنوب أفريقيا التي تجرم دولة الاحتلال



وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش ، خلال اجتماع موسع في فرع نابلس بحضور عددا من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، إن استهتار دولة الاحتلال بالقانون والمواثيق الدولية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في محاسبة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، تثبيتاً للعدالة ولحقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير.



وأعرب أبو غوش عن أمله أن تكون بداية مرحلة جديدة تتبعها قرارات مشابهة في بلدان أخرى، لتشكيل اوسع جبهة دولية لمواجهة سياسة الابرتهايد العنصرية لدولة الاحتلال .

وأشار أبو غوش هذه المواقف والقرارات تعدّ انتصاراً لقضية شعبنا وتكشف حقيقة الاحتلال القائم على العنصرية، وأنا العالم بدأ يضيق ذرعا من سياسات الاحتلال العنصرية والفاشية .

هذا وناقش الاجتماع أخر المستجدات السياسية والأوضاع التنظيمية وابلتحضيرات الجارية للانطلاقة 55 للجبهة .









وأعرب أبو غوش عن أمله أن تكون بداية مرحلة جديدة تتبعها قرارات مشابهة في بلدان أخرى، لتشكيل اوسع جبهة دولية لمواجهة سياسة الابرتهايد العنصرية لدولة الاحتلال .وأشار أبو غوش هذه المواقف والقرارات تعدّ انتصاراً لقضية شعبنا وتكشف حقيقة الاحتلال القائم على العنصرية، وأنا العالم بدأ يضيق ذرعا من سياسات الاحتلال العنصرية والفاشية .هذا وناقش الاجتماع أخر المستجدات السياسية والأوضاع التنظيمية وابلتحضيرات الجارية للانطلاقة 55 للجبهة .

رام الله - دنيا الوطنرحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمصادقة برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، على قرار يقضي بارتكاب الاحتلال جرائم فصل عنصري ضدّ شعبنا، والذي دعا الحكومتين الكاتالونية والإسبانية إلى عدم تقديم "مساعدة لإسرائيل واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية لإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش")، وكذلك رحبت بدعوة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق شعبنا منذ 73 عاماً، ووضع حدّ لها.