"الصحة" تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين



وبلغ عدد الفحوصات 2968 (باستثناء مدينة القدس)، أما بالنسبة للحالات التي تعالج في المستشفيات فقد سُجلت حالة واحدة، وثلاث حالات داخل العناية المكثفة، وأجهزة التنفس الاصطناعي 0 حالة.













رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، من 12 حتى 18 حزيران/ يونيو 2022.وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 400، قطاع غزة 11 ومدينة القدس 0 إصابة.وعلى صعيد حالات التعافي الجديدة، أفادت الصحة، بأن الضفة الغربية سجلت 217 حالة، وقطاع غزة 7 حالات، ومدينة القدس 0 حالة.ولم تُسجل الضغة الغربية أو قطاع غزة أي من حالات الوفاة الجديدة