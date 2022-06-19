شؤون فلسطينية

"الصحة" تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين

"الصحة" تنشر التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين
الحالة الوبائية في فلسطين - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، من 12 حتى 18 حزيران/ يونيو 2022.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 400، قطاع غزة 11 ومدينة القدس 0 إصابة.

وعلى صعيد حالات التعافي الجديدة، أفادت الصحة، بأن الضفة الغربية سجلت 217 حالة، وقطاع غزة 7 حالات، ومدينة القدس 0 حالة.

ولم تُسجل الضغة الغربية أو قطاع غزة أي من حالات الوفاة الجديدة 

وبلغ عدد الفحوصات 2968 (باستثناء مدينة القدس)، أما بالنسبة للحالات التي تعالج في المستشفيات فقد سُجلت حالة واحدة، وثلاث حالات داخل العناية المكثفة، وأجهزة التنفس الاصطناعي 0 حالة.





أخبار ذات صلة

النضال الشعبي ترحب بقرار برلمان كتالونيا وجنوب أفريقيا التي تجرم دولة الاحتلال

النضال الشعبي ترحب بقرار برلمان كتالونيا وجنوب أفريقيا التي تجرم دولة الاحتلال

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني

اشتية: نرفض تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة ونطالب بتسليم البندقية التي أطلقتها

اشتية: نرفض تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة ونطالب بتسليم البندقية التي أطلقتها

&#34;حماية المستهلك&#34; تطالب بتوسيع قاعدة التوعية المالية والمصرفية

"حماية المستهلك" تطالب بتوسيع قاعدة التوعية المالية والمصرفية

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد غانم وتعتبرها نتيجة لازدواجية المعايير الدولية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد غانم وتعتبرها نتيجة لازدواجية المعايير الدولية

&#34;هيئة الأسرى&#34; تُطالب بإلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34;

"هيئة الأسرى" تُطالب بإلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"

تيسير خالد: الولايات المتحدة شريكًا لإسرائيل في المسؤولية عن الجريمة في صبرا وشاتيلا

تيسير خالد: الولايات المتحدة شريكًا لإسرائيل في المسؤولية عن الجريمة في صبرا وشاتيلا

انطلاق فعاليات مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين السابع

انطلاق فعاليات مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين السابع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي ترحب بقرار برلمان كتالونيا وجنوب أفريقيا التي تجرم دولة الاحتلال

النضال الشعبي ترحب بقرار برلمان كتالونيا وجنوب أفريقيا التي تجرم دولة الاحتلال

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بإنهاء قضية اللجوء الفلسطيني

&#34;حماية المستهلك&#34; تطالب بتوسيع قاعدة التوعية المالية والمصرفية

"حماية المستهلك" تطالب بتوسيع قاعدة التوعية المالية والمصرفية

&#34;هيئة الأسرى&#34; تُطالب بإلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34;

"هيئة الأسرى" تُطالب بإلزام إسرائيل للإفراج الفوري عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"

انطلاق فعاليات مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين السابع

انطلاق فعاليات مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين السابع

&#34;كهرباء غزة &#34;تصدر تنويهًا للمواطنين بشأن أعمال صيانة لبعض الخطوط

"كهرباء غزة "تصدر تنويهًا للمواطنين بشأن أعمال صيانة لبعض الخطوط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال

طبيب: مستوطنون تسللوا داخل قرية عزبة الطبيب وحاولوا إنزال الأعلام الفلسطينية

طبيب: مستوطنون تسللوا داخل قرية عزبة الطبيب وحاولوا إنزال الأعلام الفلسطينية

منوعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل مثيرة عن حياتها لأول مرة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

شاهد: آمبر هيرد تتسوّق من متجر للملابس المقلّدة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

في أحدث ظهور لها..ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

شاهد: حب ورومانسية بين إليسا وسعد لمجرد في حفلهما في جدة

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

نهاية غير متوقعة لإمبراطور المصارعة الحرة (WWE) فينس مكمان

إطلالة ساحرة لنانسي عجرم في حفلها بالأردن..ولهذا السبب دخلت في نوبة ضحك

إطلالة ساحرة لنانسي عجرم في حفلها بالأردن..ولهذا السبب دخلت في نوبة ضحك

شاهد: محمد رمضان يقتحم المسرح بسيارة مطلية بالذهب

شاهد: محمد رمضان يقتحم المسرح بسيارة مطلية بالذهب

شاهد: روجينا تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة..بدت نسخة عن عمتها ماجدة زكي

شاهد: روجينا تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة..بدت نسخة عن عمتها ماجدة زكي

ياسمين صبري خارج مسلسل (الشادر)..والسبب لا يُصدّق

ياسمين صبري خارج مسلسل (الشادر)..والسبب لا يُصدّق

شاهد: النجم السوري علي الديك يطلق أغنيته الجديدة &#34;حبك بلوة&#34; مع النجمة ليال عبود

شاهد: النجم السوري علي الديك يطلق أغنيته الجديدة "حبك بلوة" مع النجمة ليال عبود

عربي

&#34;علماء المسلمين&#34; يدعو لسن قانون دولي يمنع ازدراء المقدسات الدينية

"علماء المسلمين" يدعو لسن قانون دولي يمنع ازدراء المقدسات الدينية

مصر تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

مصر تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

الكوليرا تطل في العراق بعد وفاة طفل وأربعة آلاف مصاب

الكوليرا تطل في العراق بعد وفاة طفل وأربعة آلاف مصاب

انقطاع عام للتيار الكهربائي عن جميع أنحاء سوريا

انقطاع عام للتيار الكهربائي عن جميع أنحاء سوريا