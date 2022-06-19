اشتية: نرفض تسليم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة ونطالب بتسليم البندقية التي أطلقتها

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، على رفض تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإسرائيل، مطالبًا إسرائيل بتسليم البندقية التي أطلقتها.وقال اشتية، خلال كلمة له في حفل تأبين شيرين أبو عاقلة في اليوم الأربعين لرحيلها إن: "شيرين أبو عاقلة كانت حلقة وصل بين العرب وفلسطين والعالم".وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "شيرين اليوم شاهدة في المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال".يذكر أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاصة أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين في الضفة الغربية صبيحة 11 مايو/ أيار الجاري.يذكر أن معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية ، أكد الأربعاء 12 أيار/ مايو الماضي، أن الرصاصة المتفجرة التي أصابت الشهيدة أبو عاقلة كانت قاتلة مباشرة، حيث تسببت بتهتك واسع للدماغ والجمجمة، والسلاح المستخدم من نوع سريع جداً، مؤكدا أنه تم التحفظ على مقذوف مشوه وتتم الآن دراسته مخبريا، لإيجاد أي أدلة يمكن ربطها بالجهة المسؤولة عن استشهادها.وكانت قناة (الجزيرة) في تحقيق لها أفادت أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروعوأشارت الجزيرة إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.وأكدت الجزيرة أن الرصاصة كانت من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال.وأردفت أن الرصاصة خرجت من بندقية من طراز M4.