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مباحثات بين الرئيس المصري والعاهل الأردني في شرم الشيخ

مباحثات بين الرئيس المصري والعاهل الأردني في شرم الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
وصل الملك عبدالله الثاني، يرافقه ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، حيث كان في استقباله بمطار شرم الشيخ الدولي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد: إن "الملك عبدالله الثاني، غادر اليوم الأحد البلاد، رفقة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ"، موضحة: أن "زيارة الملك عبدالله الثاني إلى شرم الشيخ، سيلتقي خلالها الرئيس االسيسي، وملك البحرين".

وكان الرئيس السيسي، التقى مساء أمس في مدينة شرم الشيخ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد 3 أيام من مباحثات هاتفية بين الزعيمين تناولت تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي قمة شرم الشيخ في إطار حرص الرئيس المصري والعاهل البحريني وملك الأردن على مواصلة التنسيق والتشاور خاصة قبل القمة الأمريكية الإقليمية في جدة الشهر المقبل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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