انطلاق فعاليات مؤتمر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين السابع

رام الله - دنيا الوطنانطلق في مدينة مالمو السويدية، أمس السبت، أعمال المؤتمر الأوروبي السابع لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والذي ينظفه التحالف لمناصرة الأسرى وبمشاركة واسعة من ممثلي جمعيات أوروبية ومنظمات حقوقية دولية وبرلمانيين اوروبيين إلى جانب مشاركة فلسطينية واسعة من مختلف الجاليات الفلسطينية في أوروبا وبحضور سفيرة دولة فلسطين لدى السويد وممثلي المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى.وهذا وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يوميين متتاليين يتخللها ورشات عمل متخصصة يقدمها خبراء في القانون الدولي والانساني والاعلام بلغات متعددة، تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بحقوق الأسرى واوضاعهم ومعاناتهم اليومية في سجون الاحتلال بهدف الوصول الى انجع السبل والاليات التي تساهم في تحويل قضيتهم وايصال رسالتهم إلى العالم.ويختتم المؤتمر أعماله يوم غد بإصدار بيان ختامي يتضمن التوصيات التي اقرتها ورشات العمل المختصة واعتماد آليات تنفيذها عبر لجانه المختصة القانونية، الطبية، الاعلامية، والسياسية