باما تعلن عن منح لطلبة الطب البشري في الجامعات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية PAMA عن منحتها للعام الدراسي 2022-2023، المخصصة لطلبة الطب المحتاجين ماديا بالدرجة الاولى، والمتفوقين بالدرجة الثانية، المنحة بقيمة (ألف) دولار ولمدة سنة واحدة.وطالبت رابطة باما في إعلان المنحة المتقدمين أن يوفوا الشروط المتعلقة بالمنحة بان يكونوا طلاب منتظمين في كلية الطب ويكونوا قد انهوا فصل دراسي واحد على الاقل، وبحاجة مادية، وبوضع أكاديمي جيد جدا، معدل تراكمي 80%على الأقل ولديهم استعداد لتقديم كافة الوثائق المساندة عند الطلب من قبل الرابطة.ودعت باما الطلبة الى تقديم الطلب على الموقع الالكترونى للرابطةhttps://palestinianama.org/home/apply/education بتاريخ أقصاه 26/06/2022 وعدم تقديم اى طلبات او وثائق على البريد الالكترونى .وأوضحت باما أنها ستقوم بالتنسيق مع الجامعة لاختيار الطلبة، وايداع قيمة المنحة بحساب الطلبة الجامعي.