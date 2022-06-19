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شؤون فلسطينية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قلقيلية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قلقيلية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة، استشهاد الشاب نبيل أحمد سليم غانم من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل قرب قلقيلية.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته في مدينة القدس وجميع أرجاء الصفة الغربية.

ويُذكر أن قوات الاحتلال، أطلقت النار مباشرة، فجر الجمعة الماضية، على سيارة تقل ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين مما أدى إلى استشهادهم على الفور.










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