

ويُذكر أن قوات الاحتلال، أطلقت النار مباشرة، فجر الجمعة الماضية، على سيارة تقل ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين مما أدى إلى استشهادهم على الفور.























رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية.وأفادت الوزارة، استشهاد الشاب نبيل أحمد سليم غانم من سكان نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني أثناء محاولته عبور الجدار الفاصل قرب قلقيلية.وفي الأسابيع الأخيرة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاته في مدينة القدس وجميع أرجاء الصفة الغربية.