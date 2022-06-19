شؤون فلسطينية

هنية: القدس والأقصى يشكلان المحور الرئيسي في صراعنا مع الاحتلال

هنية: القدس والأقصى يشكلان المحور الرئيسي في صراعنا مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، إن "معركة سيف القدس شكلت نقلة نوعية وتحول إستراتيجي في إدارة الصراع مع العدو".

جاء ذلك خلال كلمة له، اليوم الأحد، بالمؤتمر الدولي (السيادة الفلسطينية المتغيرات الإستراتيجية والمسارات المستقبلية).

وتابع هنية: "معركة سيف القدس أعادت للقضية الفلسطينية مكانتها الاعتبارية على صعيد الأمة والاهتمام العالمي". 

وأكد على أن "المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام سجلت خلال سيف القدس أداء راقيا وإبداعيا وكشفت عناصر الضعف السياسي والأمني والعسكري الذي يعيشه الاحتلال". 

وأشار رئيس المكتب السياسي إلى أن "القدس والأقصى يشكلان المحور الرئيسي في صراعنا مع الاحتلال بعد معركة سيف القدس".

ونوّه هنية إلى أن "القوى الأمريكية لم تعد قادرة على بسط نفوذها العسكري والأمني والسياسي على مناطق مختلفة من العالم بما فيها منطقتنا العربية". 

وأكمل: "بعد الحرب الروسية الأوكرانية العالم لن يكون ذاته قبلها وسنكون أمام عالم متعدد الأقطاب وستنتهي حقبة القطب الواحد المتحكم في السياسات الدولية والعالمية". 

وشدّد على أنه "لا بد أن يكون لدينا الجرأة في إعادة بناء تحالفاتنا الاستراتيجية لرفض التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني والعمل على تحرير المسجد الأقصى". 

وأردف القول: "ساحة الضفة تعود لها مجددا روح الانتفاضة والمقاومة وهي ساحة الصراع الرئيس مع العدو بحكم وجود القدس والاستيطان والجدار". 

ودعا هنية إلى "الانفتاح مع الدول الكبرى التي تسعى لبناء تيار كبير وعريض في مواجهة السياسة الأمريكية والصهيونية في المنطقة". 

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