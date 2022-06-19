شاهد.. القناة(14) الإسرائيلية: حماس أعادت تشغيل مرصد المراقبة الذي تم تدميره

أفادت القناة (14) الإسرائيلية أن حماس أعادت تشغيل مرصد المراقبة الذي قصفه جيش الاحتلال، أمس، والذي يُطل على مستوطنة (نتيف هعسرا) شمال قطاع غزة.



وأضافت القناة أن "سكان (نتيف هعسرا) ما يزالون مكشوفين لـ(حماس) والجيش لا يهتم إطلاقا كما يبدو، وكأن شيئا لم يحدث".





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد دمر، صباح أمس السبت، مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، يطل على مستوطنة (نتيف هعسرا) القريبة من قطاع غزة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد دمر، صباح أمس السبت، مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، يطل على مستوطنة (نتيف هعسرا) القريبة من قطاع غزة.

وقال مراسل (القناة 13) الإسرائيلية، ألموج بوكير، إن المرصد أزعج سكان المستوطنة، مشيراً إلى عناصر حركة حماس شاهدوا منازل المستوطنين وقاموا بتصويرها على مدار الساعة طوال اليوم.



رام الله - دنيا الوطن