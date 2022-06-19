إعلام الاحتلال ينشر صور الرصاصة التي اُطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة (نتيف هعسراه)

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، صباح اليوم، صورًا للعيار الناري الذي أُطلق من قطاع غزة وأصاب منزلاً في مستوطنة (نتيف هعسراه) أمس.وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه تم تحديد إصابة لمبنى في مستوطنة (نتيف هعسراه) المحاذية لشمال قطاع غزة، جراء إطلاق نيران رشاشة من قطاع غزة.ومن جانبها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن إحدى الطلقات النارية التي أطلقت من قطاع غزة، صباح أمس، اخترقت منزلاً في مستوطنة (نتيف هعسرا) من جهة السقف، وألحقت أضراراً به، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات بين ساكني المنزل.بدوره، قال ألموغ بوكير، المراسل العسكري (للقناة 13) الإسرائيلية: "عائلة مستوطنين لم تكن في المنزل وقت إطلاق النار، عادت في الظهيرة ووجدت حفرة في السقف اخترقتها رصاصة من رشاش ثقيل".وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد أطلقت فجر السبت، صاروخاً واحداً من قطاع غزة، تجاه مدينة عسقلان، للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/ مايو 2021.وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض منظومة القبة الحديدية لصاروخ واحد أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وغلاف غزة، مشيرةً إلى تقارير عن سماع دوي انفجار.وأفاد شهود عيان، أن أعمدة الدخان تصاعدت من الموقع نتيجة القصف الإسرائيلي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.واستهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار، بصاروخين على الأقل، محيط نقطة رصد تابعة للضبط الميداني، في منطقة ملكة شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة.كما استهدفت طائرات الاستطلاع مرصداً شمال "موقع فلسطين" شمال بيت لاهيا، ودمرته بشكل كامل، بالإضافة إلى نقطة لقوات "حماة الثغور" شمال بيت لاهيا شمال القطاع .وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه ‏‎"ردًا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان، ‏أغارت طائرات حربية وأخرى على عدة أهداف عسكرية تابعة لحماس في قطاع ‎غزة بينها ورش لـ "إنتاج وسائل قتالية وثلاث نقاط عسكرية أخرى".