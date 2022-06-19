طبيب: مستوطنون تسللوا داخل قرية عزبة الطبيب وحاولوا إنزال الأعلام الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان طبيب، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن المستوطنين تسللوا خلال ساعات فظجر اليوم الأحد، داخل قرية عزبة الطبيب في مدينة قلقيلية.وأشار طبيب في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن هذه المرة هي الثامنة على التوالي التي يتسلل فيها المستوطنون الى داخل القرية، حيث حاولوا إنزال الأعلام الفلسطينية.وأكد طبيب، أن المواطنين الفلسطينيين في القرية تصدوا للمستوطنين المتسللين حيث لاذوا بالفرار من المكان.