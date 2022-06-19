واشنطن تدرس إرسال 4 راجمات إضافية من طراز "هيمارس" لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤولان في وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون يدرس إرسال 4 قاذفات صواريخ إضافية من طراز "هيمارس" سريعة التنقل إلى أوكرانيا في الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية.وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فإنه وبحسب (صحيفة بوليتيكو الأمريكية) في حال مصادقة البيت الأبيض على الخطوة، فإن عدد القاذفات من طراز "هيمارس" (HIMARS) إلى أوكرانيا ستتضاعف، في وقت تواصل فيه القوات الروسية والأوكرانية معاركهما باستخدام مدفعيات طويلة المدى شرقي أوكرانيا.ووفق الصحيفة الأمريكية، قررت الولايات المتحدة بالفعل إرسال أربعة قاذفات من طراز هيمارس، وهي قاذفة صواريخ متنقلة، إلى جانب ذخائر دقيقة يمكنها ضرب أهداف تبعد 48 ميلاً.وقال أحد مسؤولي وزارة الدفاع إن البنتاغون لا يزال يدرس جميع الخيارات وأن قرار إرسال أربع قاذفات من طراز هيمارس لم يكن نهائيًا بعد، مشيرًا إلى أن مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا تتم بالتشاور مع الحلفاء والشركاء.وقال المسؤول إن القرار "سوف يستند إلى الاحتياجات الأوكرانية العاجلة".بدوره، قال مسؤول أمريكي ثالث إن الإدارة تتوقع الموافقة على إرسال قاذفات صواريخ إضافية من طراز هيمارس في الحزمة القادمة.وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.