بينيت يحذر من سقوط الائتلاف خلال أسبوعين

حذر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت من سقوط الائتلاف الحكومي إذا لم يتم تمرير قانون مستوطنات الضفة في الأسبوعين المقبلين في الكنيست.



وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت خلال اجتماع لـ"حزب يمينا" عقد قبل أيام قليلة، قدّر نهاية قصة الائتلاف في عدم تمرير القانون.



وكان رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، ديفيد الحياني قال، إن "هذا القانون، الذي سُنّ بشكل مؤقت عام 1967 ويتم تجديده بشكل تلقائي مرة كل خمس سنوات، ينظم حياة المستوطنين كمواطنين إسرائيليين؛ إذ إن غياب القانون يجعلهم خارج الإجماع الوطني ويجعل حياتهم غارقة بالفوضى".



وأضاف الحياني "كل الحكومات الإسرائيلية تمكنت من تمرير القانون بأكثرية ساحقة؛ لأنه ينظم حياة المستوطنين بشكل طبيعي. ومن لا يريد هذا القانون، عليه أولاً أن يطرح بديلاً له. والبديل الذي نراه مناسباً هو فرض السيادة الإسرائيلية بالكامل على (الضفة الغربية)، وطالما أن الحكومات عندنا لا تجرؤ على سنّ قانون كهذا، لحسابات سياسية ودولية، فإن مصلحة المستوطنين تقتضي تمرير القانون المؤقت".



وطالب الحياني جميع رؤساء الأحزاب بأن "يظهروا وقوفهم مع الاستيطان، وترك الخلافات الحزبية جانباً والتصويت إلى جانب القانون عند طرحه".



رام الله - دنيا الوطن