قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، من مدينة بيت لحم، خمسة مواطنين.



وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر عزية (28 عاما)، ومهدي بداونة (26 عاما)، وشادي بداونة (29 عاما)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة ملش (29 عاما) من بلدة الدوحة غربا، إضافة إلى الأسير المحرر أحمد إبراهيم الهريمي (26 عاما) من منطقة أبو انجيم شرقا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



كما واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من مخيم العروب، شمال الخليل.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد فتحي شحادة، والاسير المحرر خضر ماضي جوابرة، وراني محمد هديب، بعد أن داهمت منازلهم في المخيم وفتشتها.

















رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات اعتقالات في مدن الضفة الغربية.