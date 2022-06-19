"الأشغال العامة والإسكان" بغزة تُصدر تنويهاً للمسجلين في مشاريع الترميم وإعادة البناء

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهًا إلى المواطنين المسجلين مسبقَا في كشوفات الوزارة لمشاريع الترميم أو إعادة البناء.وقالت الوزارة، إنه "بناء على مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة التنمية الإجتماعية، ينبغي على المواطنين المسجلين مسبقَا في كشوفات الوزارة لمشاريع الترميم أو إعادة البناء، الدخول للرابط الموجود على صفحة التنمية الإجتماعية لتحديث بيانتهم وإدراج صور جديدة للبيت".وأضافت أن: "ضرورة التحديث ليبقى الاسم مدرج في الكشوفات لحين توفر المشاريع".ونوّهت الوزارة إلى أنه "لن يتم ترشيح أي مواطن لمشاريع الترميم أو إعادة البناء دون تسجيله على الرابط المرفق".