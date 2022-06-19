مصر تستضيف اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنقدم رئيس الأركان العامة الليبية التابعة للمجلس الرئاسي محمد الحداد، الشكر والثناء على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وذلك لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في البلاد.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحداد في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي تستضيفه العاصمة المصرية، بحضور رئيس الأركان العامة أول عبد الرازق الناظوري، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.وبحسب موقع (سكاي نيوز) عربي فقد أكد أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة.كما طالب الجميع بأن يكونوا يدًا واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، مؤكدًا على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.من جانبه، ألقى الناظوري كلمة أكد فيها على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يقصى فيها أحد.بدورهم، أكد المجتمعون على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.