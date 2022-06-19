الإعلام الإسرئيلي يكشف عن فشل أمني خطير للجيش في الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن فشل أمني داخل الجيش الإسرائيلي وَصفته "بالخطير".



ووفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، فإن " فلسطيني تسلل إلى مقر فرقة الضفة الغربية في (بيت إيل) بعد ظهر أمس، وتواجد هناك لفترة طويلة".





وقالت الإذاعة، إنه "بحسب التحقيق في الحادث يظهر أيضا أن المشتبه به تسلق السياج، وواصل أيضا إلى مقر لحرس الحدود في المكان، وبعد حوالي نصف ساعة فقط تعرف عليه مجند وسيطر عليه".





وأضافت: "لحسن الحظ كان الشاب أعزلاً وتم تحويله للتحقيق".





وأشارت الإذاعة إلى أن "هذا الحادث ينضم إلى حادثة أخرى في الأسابيع الأخيرة بعد تسلل إلى قاعدة عسكرية بالقرب من رام الله"، لافتاً إلى أن "كل ذلك يحصل على الرغم من حالة التأهب العالية في الضفة في الأشهر الأخيرة".

رام الله - دنيا الوطن