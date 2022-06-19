تفاصيل جديدة.. كيف سقط المنطاد الإسرائيلي شمال قطاع غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، أن خسائر فقدان منطاد المراقبة الذي سقط شمال قطاع غزة يبلغ حوالي 2 مليون شيكل.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن "التقييم يتعزز بأن خطأَ بشريا أدى إلى فصل منطاد المراقبة شمال غلاف غزة وليس عطلا فنياً".وتابعت: "حدث ذلك بعدما تأخر تنفيذ قرار بإنزال المناطيد في فرقة غزة بسبب الرياح، فحدث تشابك لكابل المنطاد المفقود بعمود كهرباء".وبِحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال حاول الوصول إليه واستدعى رافعة، لكن لم يسعفهم الوقت حيث تآكل الكابل وانفلت المنطاد وسقط في غزة.وأضافت أن: " كاميرات المنطاد التي استولت عليها حماس مصنوعة في إسرائيل وتعتبر جيدة جدًا على المستوى العالمي، لديها مدى رصد لا يقل عن 5 كيلومترات بدقة عالية ليلاً ونهارًا وفي درجات حرارة تتراوح من 60 درجة إلى 35 تحت الصفر، ويمكن أن يعمل البالون حتى في ظل الرياح بسرعات تصل إلى 40 كم/ساعة".وأكدت الصحيفة أن التحقيق ما زال مستمرًا في حادث سقوط المنطاد.