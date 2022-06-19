شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2022/06/19: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2022/06/20: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2022/06/21: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف  صيفيا اعتياديا ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

 الاربعاء 2022/06/22: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف  صيفيا اعتياديا ، ولا يطرأ تغير يكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

        درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-18 28-16 26-16 بيت لحم 29-18 28-16 26-16
رام الله والبيرة 28-17 27-15 25-15 طولكرم 30-19 29-18 27-18
نابلس 30-18 29-17 27-17 قلقيلية 30-19 29-18 27-18
جنين 32-20 31-18 29-18 سلفيت 29-18 28-16 26-16
طوباس 33-21 32-19 30-19 روابي 30-18 29-17 27-17
الخليل 28-17 27-16 25-15 غزه 29-20 28-19 26-19
أريحا 37-23 35-21 33-21 خانيونس 29-20 28-19 26-19
الأغوار الشمالية 35-21 33-19 31-19 رفح 30-19 29-18 27-18

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