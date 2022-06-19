الطقس: أجواء غائمة جزئيا والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-18 28-16 26-16 بيت لحم 29-18 28-16 26-16 رام الله والبيرة 28-17 27-15 25-15 طولكرم 30-19 29-18 27-18 نابلس 30-18 29-17 27-17 قلقيلية 30-19 29-18 27-18 جنين 32-20 31-18 29-18 سلفيت 29-18 28-16 26-16 طوباس 33-21 32-19 30-19 روابي 30-18 29-17 27-17 الخليل 28-17 27-16 25-15 غزه 29-20 28-19 26-19 أريحا 37-23 35-21 33-21 خانيونس 29-20 28-19 26-19 الأغوار الشمالية 35-21 33-19 31-19 رفح 30-19 29-18 27-18

الأحد 2022/06/19: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2022/06/20: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2022/06/21: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الاربعاء 2022/06/22: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا اعتياديا ، ولا يطرأ تغير يكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي