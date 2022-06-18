رضوان: نرفض المخططات الإسرائيلية الإستيطانية بالضفة والقدس وعلى شعبنا مقاومتها بكافة الأشكال



وأوضح رضوان في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى) مساء اليوم السبت، أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول إثبات شرعيته بتهويد القدس وطرد أهلها وسكانها الحقيقيين.



وحذر رضوان من المخططات الإسرائيلية، داعياً في الوقت ذاته، جماهير الشعب الفلسطيني لمقاومتها بكل الأشكال المشروعة.



وقال القيادي في حركة حماس: "سيطرة الاحتلال على أراضي شعبنا لا يمكن لها أن تعطيه شرعية عليها، فالقدس والأرض لنا، والاحتلال لا مقام له على أرضنا"، مضيفاً: "على المؤسسات الحقوقية أن تتحرك للجم عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضنا".



وشدد رضوان، على ضرورة أن تتحرك السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، لملاحقة قادة الاحتلال ووقف الاستيلاء على الأراضي.



رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن حركته ترفض المخططات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.