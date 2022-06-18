غانتس يقرر تجميد قرار زيادة حصة تصاريح العمل لغزة

رام الله - دنيا الوطنقرر وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم السبت، تجميد قرار زيادة حصة تصاريح العمل لغزة.وأوضح مكتب غانتس، أن القرار جاء في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة.وأكد بيني غانتس على أن "منظمة حماس تتحمل مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة"، مضيفا أن "حماس هي التي ستتحمل عواقب ذلك".وكان الاحتلال أعلن عن مؤخرا رفع أعداد تصاريح عمال غزة لـ 2000 تصريح جديد.وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت، فجر اليوم السبت، صاروخاً واحداً من قطاع غزة، تجاه مدينة عسقلان، للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/ مايو 2021.وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض منظومة القبة الحديدية لصاروخ واحد أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات.وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، قد أصدر تعليمات بزيادة عدد عمال قطاع غزة المسموح بدخولهم لإسرائيل إلى 15 ألف عامل بدلا من 12 ألف.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن منسق أعمال الحكومة، ووزير الجيش، بيني غانتس، قررا زيادة عدد تصاريح عمال غزة إلى 14 ألف وذلك بعد "تقييم أمني".