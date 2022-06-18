شؤون فلسطينية

ستنفذ على مدار أيام.. أبو حمزة: نعلن عن انطلاق مناورة "وعد الصادقين" بقطاع غزة

ستنفذ على مدار أيام.. أبو حمزة: نعلن عن انطلاق مناورة "وعد الصادقين" بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، مساء اليوم السبت، عن انطلاق مناورات "عزم الصادقين" التي ستنفذ على مدار أيام في قطاع غزة.

وأوضح أبو حمزة أن "المناورة تأتي استكمالاً للإعداد والتجهيز واستعداداً لأي معركة مقبلة.

وأضاف أبو حمزة أن "المناورة تأتي في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهدينا"، مؤكدا "على استمرار المشوار الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة".

وتابع الناطق باسم سرايا القدس"المناورة ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".


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