شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين النخالة وعوائل شهداء جنين الثلاثة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين النخالة وعوائل شهداء جنين الثلاثة
رام الله - دنيا الوطن
هاتف زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم السبت، عوائل شهداء كتيبة جنين، معزياً ومباركاً باستشهاد كلا من براء لحلوح وليث سرور ويوسف صلاح، الذين استشهدوا في عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة بمدينة جنين.

وقال النخالة خلال الاتصال: "إن مستقبل فلسطين ينتمي إلى الرجال الشجعان الذين سيوصلون شعبنا إلى النصر"، مؤكدا أن الشهداء هم وحدهم الذين يختارون طريقهم ببركة الله، وهم أحياء عند ربهم يرزقون.

وأضاف النخالة: "نشيد بهؤلاء الشهداء والمقاتلين الشجعان الذين أبقوا جذوة الصراع مشتعلة، ويواجهون الاحتلال بكل عزيمة وعنفوان، مؤكداً أننا بهم وبدمائهم الطاهرة سنستمر على طريق الجهاد والمقاومة حتى القدس".

بدورهم وجه عوائل الشهداء الثلاثة، شكرهم للنخالة على وقفته المقدرة إلى جانبهم وجانب عائلات الأسرى وتقديم واجب التعزية والمواساة والتواصل معهم.

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