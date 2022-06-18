فتح: نقف خلف الصيادين الفلسطينيين حتى انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة

وطالب عبيد المجتمع الدولي بشكل عام و منظمة العمل الدولية بشكل خاص تحمل مسؤولياتها و القيادم بواجباتها علي كل الصعد و المستويات لضمان حرية الصيد البحري و فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم المتكررة و معاقبة حكومة الاحتلال.



وشدد جمال عبيد على أن هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة و وزارة العمل الفلسطينية و الأخ شاهر سعد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن من أجل صون حقوق الصيادين و الحفاظ على الثروة السمكية و إنها نفذت مشاريع عدة أهمها الأقفاص السمكية داخل البحر مع الفاو الدولية و تطوير الحسبة وسط مدينة غزة من أجل ذلك.



و حيّا عبيد الصيادين الفلسطينيين علي صمودهم و ثباتهم في مواجهة كل التحديات مؤكداً بأن كل الجهات الفلسطينية الرسمية و الشعبية تقف خلفهم حتى انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة.



رام الله - دنيا الوطنقال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية مفوض الاتحادات والنقابات العمالية بأن المعاناة التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون أثناء الصيد جراء الاعتداءات الاسرائيلية تستهدف التضييق عليهم و الحد من حركتهم داخل المياه الإقليمية و تقليص مساحات الصيد و منعهم من العمل في هذه المهنة التي يعتاش من ورائها آلاف الأسر الفلسطينية الأمر الذي يمثل انتهاك لكل القوانين و المواثيق والأعراف الدولية.وأضاف جمال عبيد بأن الصيادين تتعرض مراكبهم للقصف و المصادرة و الإتلاف المتعمد من قبل بحرية الاحتلال و أن هناك العشرات من الشهداء و الأسري و الجرحى كان آخرهم الصياد الجريح محمد فخري بكر جراء هذه السياسات البربرية.