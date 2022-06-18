فتح: نقف خلف الصيادين الفلسطينيين حتى انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة
قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية مفوض الاتحادات والنقابات العمالية بأن المعاناة التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون أثناء الصيد جراء الاعتداءات الاسرائيلية تستهدف التضييق عليهم و الحد من حركتهم داخل المياه الإقليمية و تقليص مساحات الصيد و منعهم من العمل في هذه المهنة التي يعتاش من ورائها آلاف الأسر الفلسطينية الأمر الذي يمثل انتهاك لكل القوانين و المواثيق والأعراف الدولية.
وأضاف جمال عبيد بأن الصيادين تتعرض مراكبهم للقصف و المصادرة و الإتلاف المتعمد من قبل بحرية الاحتلال و أن هناك العشرات من الشهداء و الأسري و الجرحى كان آخرهم الصياد الجريح محمد فخري بكر جراء هذه السياسات البربرية.
وطالب عبيد المجتمع الدولي بشكل عام و منظمة العمل الدولية بشكل خاص تحمل مسؤولياتها و القيادم بواجباتها علي كل الصعد و المستويات لضمان حرية الصيد البحري و فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم المتكررة و معاقبة حكومة الاحتلال.
وشدد جمال عبيد على أن هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة و وزارة العمل الفلسطينية و الأخ شاهر سعد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن من أجل صون حقوق الصيادين و الحفاظ على الثروة السمكية و إنها نفذت مشاريع عدة أهمها الأقفاص السمكية داخل البحر مع الفاو الدولية و تطوير الحسبة وسط مدينة غزة من أجل ذلك.
و حيّا عبيد الصيادين الفلسطينيين علي صمودهم و ثباتهم في مواجهة كل التحديات مؤكداً بأن كل الجهات الفلسطينية الرسمية و الشعبية تقف خلفهم حتى انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة.
وشدد جمال عبيد على أن هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة و وزارة العمل الفلسطينية و الأخ شاهر سعد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن من أجل صون حقوق الصيادين و الحفاظ على الثروة السمكية و إنها نفذت مشاريع عدة أهمها الأقفاص السمكية داخل البحر مع الفاو الدولية و تطوير الحسبة وسط مدينة غزة من أجل ذلك.
و حيّا عبيد الصيادين الفلسطينيين علي صمودهم و ثباتهم في مواجهة كل التحديات مؤكداً بأن كل الجهات الفلسطينية الرسمية و الشعبية تقف خلفهم حتى انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة.
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