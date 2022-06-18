دولي

غانتس يوجه تهديداً شديد اللهجة لإيران.. ماذا قال؟

غانتس يوجه تهديداً شديد اللهجة لإيران.. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
وجه بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، رسالة شديدة اللهجة الى ايران، وذلك على خلفية التهديدات الاخير بشأن استهداف الاسرائيليين في تركيا.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد أكد غانتس، أن إسرائيل تعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لشن هجوم، لافتا إلى أنها تستعد للرد بقوة على أي هجوم يستهدف الإسرائيليين في أي مكان.

وكان مسؤولون إسرائيليون، قد أكدوا في تصريحات سابقة لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن هناك تحذيرات ملموسة من هجوم إيراني ضد الإسرائيليين في العاصمة التركية اسطنبول، خلال نهاية الأسبوع (السبت).

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فقد قال المسؤولون: "يلزم توخي الحذر الشديد هناك، ومغادرة إسطنبول فوراً، ومن لا يستطيع القيام بذلك عليه تقليل النشاط إلى الحد الأدنى الممكن، وحبس أنفسهم في الغرف".

بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "هناك تحذيرات ساخنة في إسطنبول، حيث حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من هجوم ايراني ضد الاسرائيليين في العاصمة التركية خلال الساعات المقبلة".

واكدت القناة الإسرائيلية، إلى ان هذه التحذيرات والمخاوف تتمثل في احتمالات أن تمر خلايا ايرانية في الفنادق وتبحث عن إسرائيليين لتصفيتهم.

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