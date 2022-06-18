دولي

شاهد: لحظة سقوط الرئيس الأمريكي عن دراجته الهوائية

شاهد: لحظة سقوط الرئيس الأمريكي عن دراجته الهوائية
رام الله - دنيا الوطن
في لقطة طريفة، سقط الرئيس الأميركي جو بايدن (79 سنة) من دراجته الهوائية، خلال جولة قرب منزله بولاية ديلاوير الأميركية.

وبعد قيادته للدراجة بسلاسة، أمام أنظار المصورين، توقف بايدن بالدراجة أمام تجمع للمصوري، قبل أن يتعثر ويسقط أرضا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال بايدن للحضور فورا "أنا بخير"، مبررا السقطة بأن قدمه علقت بدواسات الدراجة.

وكان بايدن قد سافر إلى منزله الرئيسي في مدينة ريهوبوث بيتش في ديلاوير، للاحتفال بذكرى زواجه الـ45 من جيل بايدن.

وقال الصحفيين في موقع الحادث أن بايدن عاود ركوب الدراجة بعد سقوطه، الذي وقع صباح السبت.


 

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