نقابة الصحفيين تطلق جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022

رام الله - دنيا الوطنأعلن نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، اليوم السبت، عن اطلاق نقابة الصحفيين لجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022.وقال أبو بكر الذي كان يتحدث خلال تنظيم شبكة الصحفيين الاقتصاديين لدورة بعنوان" استخدام الانفوجرافيكفي إنتاج مواد صحفية اقتصادية إن "النقابة قررت إطلاق جائزة مختصة في الصحافةالاقتصادية تقديرا منها لأهمية هذا الميدان المتخصص من الصحافة الذي يلامساحتياجات المواطن ومعيشته".وأكد ابو بكر أنالجائزة ستقسم إلى عدة فئات بحيث تتيح مجالا للصحفيين العاملين في الميدان و لطلبة وخريجي الإعلام في الجامعات التنافس عليها، مبينا أن الجائزة ستشمل طرفي الوطن الضفة وغزة.وأشاد أبو بكر بالجهود التي تبذلها شبكة الصحفيين الاقتصاديين التي تبنت برنامجاً تدريبياً مدته(120) ساعة ويستمر طوال العام 2022، مؤكداً أن النقابة ستولي هذا البرنامج أهميةكبيرة لضمان استمرارة في السنوات المقبلة، من أجل المساهمة في الارتقاء بواقعالصحافة الاقتصادية ومد السوق بصحفيين يتمتعون بمهارات ومعارف تؤهلهم لتغطية القصةالاقتصادية من كافة جوانبها.بدوره، شكر أيهم أبوغوش المنسق العام لشبكة الصحفيين الاقتصاديين نقيب الصحفيين على اهتمامهورعايته بالشبكة، مؤكداً أنها ستواصل برنامجها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصاديةالوطنية.وبين أبو غوش أن شبكة الصحفيين الاقتصاديين دربت أكثر من (100)صحفي منذ بداية العام في الضفة وغزة ضمن دورات متخصصة في مبادئ الصحافية الاقتصادية شملت صحفيين يعملون في الميدان وخريجي جامعات، لافتا إلى أن خريجي البرنامجسيكلفون بإنتاج مواد صحفية متخصصة بإشراف متخصصين في مجال الصحافة الاقتصادية.وأشار إلى أن البرنامج يهدف في نهاية المطاف إلى تخريج أكثر من (20) صحفيا متخصصا في الضفة و(15) صحفيا متخصصا في غزة بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي طويل المدى ومعد مسبقا منقبل اقتصاديين وصحفيين، مؤكداً أن المحتوى التدريبي يلامس احتياجات سوق العمل رغم ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الإعلام.من جهته، أكد أمجد التميمي منسق التدريب في شبكة الصحفيين الاقتصاديين أن الجائزة التي أطلقتها نقابة الصحفيين هي الأولى من نوعها علىالصعيد الفلسطيني وتهدف إلى مكافأة الصحفيين المتميزين في الصحافة الاقتصادية التيوجدت الاهتمام والرعاية من قبل نقابة الصحفيين.وأشار التميمي إلى أن شبكة الصحفيين سشكل قريبا لجنة فنية مختصة من قبل مختصين إعلاميين واقتصاديين للإشراف على الجائزة ووضع معاييرها المهنية بشفافية عالية، وفتح باب التنافس عليها من قبل الصحفيين وخريجي الإعلام من الجامعات الفلسطينية كافة.وكانت شبكةالصحفيين الاقتصاديين نظمت اليوم في مقر نقابة الصحفيين برام الله دورة بعنوان" استخدام الانفوجرافيك في إنتاج مواد صحفية اقتصادية" وتأتي استكمالا لدورة سابقة نظمتها الشبكة بالتعاون مع سلطة النقد، وأسوة بدورة مثيلة نظمتها في قطاع غزة، وكلها تصب في خدمة البرنامج التدريبي على مدار العام.وحضر في الدورة التي شارك فيها (13) صحفيا من الضفة خلدون البرغوثي وأمجد حسين اللذين قدما نماذج عملية حول استخدام تطبيقات تكنولوجية لتحويل الأرقام الاقتصادية إلى قصص صحفية علىشكل فيديوجرافيك وانفروجرافيك.وأهدى نقيب الصحفيين على هامش الدورة سفير جمهورية نيكاراغوا لدى السلطة الوطنية السيد روبرتو موراليس ملصقات خاصة بالشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، الذي بدورهأعرب عن استنكاره للجريمة ووقوف بلاده إلى جانب شعبنا لإقامة دولته المستقلة واسترداد كافة حقوقه المسلوبة.يذكر أن برنامج تطوير الصحافة الاقتصادية تنظمه شبكة الصحفيين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين بالشراكة مع: سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال، والجهاز المركزي للاحصاء، والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، ومعهد ماس، ووزارةالمالية والتخطيط، وبورصة فلسطين، وجمعية البنوك العاملة في فلسطين، وبنك فلسطين،وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية.