الشرطة والأجهزة الأمنية تفضان شجاراً وتقبضان على 20 شخصا بالخليل

تمكنت الشرطة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من فض شجار والقبض على 20 شخصا من المشاركين فيه، في يطا جنوب الخليل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انها تلقت بلاغا حول وقوع شجار في يطا استخدمت فيه الأسلحة النارية، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمة.





وأضافت أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على 20 شخصا من المشاركين في الشجار، وضبطت سلاحاً نارياً وكمية كبيرة من الألعاب النارية.





وأكدت الشرطة توقيف المشتبه بهم لمدة 24 ساعة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن