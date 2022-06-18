شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: تحديد إصابة مبنى بـ(نتيف هعسراه) بنيران رشاشة أطلقت من القطاع صباح اليوم

إعلام الاحتلال: تحديد إصابة مبنى بـ(نتيف هعسراه) بنيران رشاشة أطلقت من القطاع صباح اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم تحديد إصابة لمبنى في مستوطنة (نتيف هعسراه) المحاذية لشمال قطاع غزة، جراء إطلاق نيران رشاشة من قطاع غزة، صباح اليوم السبت.

من جانبها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن إحدى الطلقات النارية التي أطلقت من قطاع غزة، صباح اليوم السبت، اخترقت منزلاً في مستوطنة (نتيف هعسرا) من جهة السقف، وألحقت أضراراً به، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات بين ساكني المنزل.

بدوره، قال ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية: "عائلة مستوطنين لم تكن في المنزل وقت إطلاق النار صباح اليوم، عادت في الظهيرة ووجدت حفرة في السقف اخترقتها رصاصة من رشاش ثقيل".

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد اطلقت فجر السبت، صاروخاً واحداً من قطاع غزة، تجاه مدينة عسقلان، للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في أيار/ مايو 2021.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض منظومة القبة الحديدية لصاروخ واحد أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وغلاف غزة، مشيرةً إلى تقارير عن سماع دوي انفجار.

ورداً على ذلك، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، عدة غارات متتالية على موقع (صلاح الدين) التابع للمقاومة في وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن أعمدة الدخان تصاعدت من الموقع نتيجة القصف الإسرائيلي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار، بصاروخين على الأقل، محيط نقطة رصد تابعة للضبط الميداني، في منطقة ملكة شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
كما استهدفت طائرات الاستطلاع مرصداً شمال "موقع فلسطين" شمال بيت لاهيا، ودمرته بشكل كامل، بالإضافة إلى نقطة لقوات "حماة الثغور" شمال بيت لاهيا شمال القطاع .

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه ‏‎ردًا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان، ‏أغارت طائرات حربية وأخرى على عدة أهداف عسكرية تابعة  لحماس في قطاع ‎غزة بينها ورش لـ "إنتاج وسائل قتالية وثلاث نقاط عسكرية أخرى".

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