شؤون فلسطينية

جامعة النجاح: قراران بعودة التعليم الوجاهي يوم الأحد وإلغاء فصل الطلاب العشرة

جامعة النجاح: قراران بعودة التعليم الوجاهي يوم الأحد وإلغاء فصل الطلاب العشرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس عمداء جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، مساء اليوم السبت، عدة قرارات، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد مع مجلس الأمناء وادارة الجامعة ومجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية يوم الخميس الماضي.

وقرر المجلس في بيان نشره على صفحة الجامعة في موقع (فيسبوك)، عودة التعليم الوجاهي بدءاً من يوم الأحد الموافق 19 حزيران/ يونيو 2022 كالمعتاد.

وأكد المجلس أنه تم الغاء قرار الفصل الذي اتخذ بحق الطلبة العشرة الذين تم فصلهم، واستبداله بإنذار لكل منهم، أخذاً بروح القانون.

وشدد مجلس عمداء جامعة النجاح، على حرية التعبير والتعددية البناءة التي تكفلتها أنظمة الجامعة وتعليماتها المعمول بها منذ تأسيسها، وضمان حياة جامعية آمنة.

واختتم المجلس بيانه بالتنويه إلى أن لجنة الحقائق المنبثقة من مجلس أمناء الجامعة ما زالت ملتئمة للخروج بتوصيات حول الأحداث الاخيرة ومعالجتها.

من جانبهما، أكد كل من مجلس اتحاد الطلبة والكتل الطلابية في جامعة النجاح الوطنية في بيان مشترك لهما، أن قرار العودة عن فصل الطلاب العشرة، يأتي في سياقه الصحيح، لكنه غير كافٍ، ويتطلب قرارات جدية وحاسمة ضد كل من شارك في الاعتداء على الطلاب يوم الثلاثاء الماضي بالجامعة.

وأشار الجانبان، إلى أنهما يترقبان قرارات لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها الدكتور عمار دويك، آملين أن يتم وضع الأمور في سياقها الصحيح ومحاسبة كل المعتدين على الطلبة.

وأكدت الكتل الطلابية، أن الحرية والتعددية وتوفير أجواء جامعية آمنة ومستقرة، هي حق مقدس، سيتم العمل على الدفاع عنه دون تردد أو تراجع.

وقال البيان: "انطلاقاً من الاجواء الايجابية، وامتثال ادارة الجامعة لجزء من المطالب المشروعة، فإننا نؤكد عودة الدوام الجامعي بدءاً من يوم غدٍ الأحد، بضمانات ادارة الجامعة بإجراءات سليمة تكفل أمن الطلبة وسلامتهم على بوابات الجامعة وداخلها، مع تمسكنا بحقنا بممارسة نضالنا النقابي حتى تحقيق كافة المطالب النقابية، وفي مقدمتها ضمان حياة جامعية آمنة، ومحاسبة المعتدين على زملائنا الطلبة".

ودعا الجانبان، جميع الطلبة بكافة أطيافهم، وخاصة الطلبة الذين شاركوا في الاحتجاج، والذين تعرضوا للاعتداء، للالتزام بالدوام، معلنان أنهما سيكونان الكفيل لحقهم من رد الاعتبار ولجموع الطلبة وصولا لحياة جامعية آمنة.


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