أبو سيف يعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع وزراء ثقافة عدة دول







رام الله - دنيا الوطنعقد وزير الثقافة عاطف أبوسيف، اليوم السبت، سلسلة اجتماعات ولقاءات مع وزراء ثقافة عدد من الدول المشاركة في مؤتمر وزراء الثقافة في المنطقة الأورومتوسطية المنعقد في نابولي.كما عقد أبو سيف لقاءات مع وزراء ثقافة إيطاليا وفرنسا وأسبانيا ومالطا ومصر والأردن كما عقد لقاءات مع رؤساء وفود كل من اليونان والجزائر ولبنان وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين فلسطين والدول المختلفة.وقال أبو سيف إن: "هذه اللقاءات هي جزء من الدبلوماسية الثقافية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تثبيت الرواية الفلسطينية والتأكد من حضورها في كافة المحافل الثقافية من خلال النشاطات المشتركة والفعاليات المتبادلة، وإن جزءاً أساسياً من مهامنا يجب أن تركز على تفعيل الحضور الفلسطيني ثقافياً في الخارج من أجل ان يظل صوت قضيتنا الوطنية حاضراً".ويترأس أبو سيف وفد فلسطين المشارك في المؤتمر، الذي يضم وكيل الوزارة المساعد ماهر أبو ريدة والمستشار الثقافي في سفارة فلسطين لدى إيطاليا الدكتور عودة عمارنة، حيث يشارك في المؤتمر وفود 25 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.