كيف علقت (حماس) على سرعة بناء المرصد الذي قصفه الاحتلال شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على بناء جناحها العسكري كتائب القسام، المرصد الذي قصفته طائرات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، شمال قطاع غزة.وأكد فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، أن سرعة إعادة بناء كتائب القسام، المرصد الذي قصفه الإحتلال الإسرائيلي صبيحة اليوم السبت 19/6 ، مشهد عزة وقوة.وأشار إلى أن ذلك يعتبر رسالة تحدٍ واضحة للإحتلال الإسرائيلي، وتاكيد على جهوزية المقاومة الدائمة لبناء وتطوير مواقعها ومقدراتها رغم كل الصعاب والتحديات.وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد دمر، صباح اليوم السبت، مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، يطل على مستوطنة (نتيف هعسارا) القريبة من قطاع غزة.وقال مراسل (القناة 13) الإسرائيلية، ألموج بوكير، إن المرصد أزعج سكان المستوطنة، مشيراً إلى عناصر حركة حماس شاهدوا منازل المستوطنين وقاموا بتصويرها على مدار الساعة طوال اليوم.وأضاف بوكير: أن "الجيش الإسرائيلي فعل الشيئ الصحيح هذا الصباح ودمر المرصد".