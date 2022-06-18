الشرطة: تنقل 42 ألف مسافر عبر معبر الكرامة وتوقيف 156 مطلوبا الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم السبت، تنقل أكثر من 42 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة، فيما تم توقيف 156 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة، خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان صحفي، أن عدد المغادرين بلغ 21241 شخصا، والمسافرين القادمين 21028 شخصا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على 156 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية.