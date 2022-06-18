حماس تعقب على مواقف جنوب إفريقا واقليم كتالونيا الرافضة لجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على مواقف جنوب إفريقا وبرلمان إقليم كتالونيا الإسباني الرافضة لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.ورحبت الحركة في بيان لها، مساء اليوم السبت، بمواقف جنوب إفريقا وبرلمان إقليم كتالونيا الإسباني الرافضة لجرائم الاحتلال وسياساته العنصرية.وثمنت الحركة، دعوة وزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ 73 عاماً، ووضع حدّ لها، مرحبة في الوقت ذاته بمصادقة برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، على قرار يقضي بارتكاب الاحتلال جرائم فصل عنصري ضدّ شعبنا الفلسطيني.وأشارت الحركة في بيانها، إلى أن تلك المواقف والقرارات تعدّ انتصاراً لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وتكشف حقيقة الاحتلال القائم على العنصرية والإجرام، والاستهتار بالقانون والمواثيق الدولية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في محاسبة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، تثبيتاً للعدالة ولحقّ الشعب الفلسطيني في الحريَّة وتقرير المصير.