حماس: سنقاوم الاستيطان بكل الوسائل حفاظاً على هوية القدس عربية إسلامية





واعتبرت الحركة، المخطط بأنه "تهويد وتعدٍ صارخ على الأراضي الوقفية الإسلامية والمسيحية بهدف تغيير معالم القدس وضرب الوجود الفلسطيني فيها".



وأكدت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن محاولات الصهاينة فرض واقعٍ جديد على الأرض "لن يغير من واقع عروبة وإسلامية القدس".





ودعت حماس جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله إلى التصدي لهذه المشاريع التهويدية ومقاومتها بكل الوسائل.



رام الله - دنيا الوطنأعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، عن رفضها للمخطط الاستيطاني الجديد في القدس المحتلة، الذي يهدف إلى فصل منطقة حي "المصرارة" عن باب العامود وباقي أحياء المدينة المقدسة.