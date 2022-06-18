شاهد: حماس تعيد ترميم مرصدها أمام مستوطنة (نتيف هعسراه) بعد قصفه صباح اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم السبت، أن حماس بدأت في ترميم مرصدها أمام مستوطنة (نتيف هعسراه)، بعد قصفه صباح اليوم.وأضافت: أنه تم تعليق الأعلام مرة أخرى.ووفق مصادر محلية، فقد أعادت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ترميم مرصد "حماة الثغور" المقابل للمستوطنة (نتيف هعتسراه) شمال بيت لاهيا، شمال القطاع، مضيفة أنه عاد للعمل بشكل طبيعي.واحتفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح السبت، بتدمر جيش الاحتلال لمرصد تابع للمقاومة الفلسطينية، يطل على مستوطنة (نتيف هعسارا) القريبة من قطاع غزة.وقال مراسل (القناة 13) الإسرائيلية، ألموج بوكير، إن المرصد أزعج سكان المستوطنة، مشيراً إلى عناصر حركة حماس شاهدوا منازل المستوطنين وقاموا بتصويرها على مدار الساعة طوال اليوم.وأضاف بوكير: أن "الجيش الإسرائيلي فعل الشيئ الصحيح هذا الصباح ودمر المرصد".