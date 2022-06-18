شاهد: ماذا قال طلبة الثانوية العامة حول مبحثي التاريخ والفيزياء؟

خاص دنيا الوطن-آن العقادتباينت آراء طلبة الثانوية حول مادتي التاريخ والفيزياء لعام (2021-2022)، والتي تقدم لهم الطلبة اليوم السبت في الضفة الغربية وقطاع غزة.وعبر طلبة الفرع الادبي، حول امتحان التاريخ، عن سهولة ويُسر الامتحان، ومعظم الأسئلة مباشرة وتراعي الفروق الفردية.بينما أكد عدد من طلبة الفرع العلمي، من طول امتحان مادة الفيزياء وصعوبة بعض أسئلته، مشيرين لحاجتهم الى مزيد من الوقت."دنيا الوطن" استطلعت آراء طلبة الثانوية العامة عبر هذا الفيديو: