"التعليم" ترد على طلبة الثانوية العامة بشأن صعوبة اختبار الفيزياء

أكد الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، أن اختبار الفيزياء "جاء بنسبة 80% من أسئلة الكتاب أو على نمط الكتاب بشكل مباشر وراعى المستويات والتدرج وفق جدول المواصفات".



وقال عواد في تصريحٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، إنه "تم إعطاء الطلاب 20 دقيقة وقت إصافي للدعم النفسي نتيجة الاحداث التي حدثت في قطاع غزة صباح اليوم".



وتابع: "الحكم على الاختبار يكون بعد تصحيحه وإظهار النتائج لافتًا إلى أن هذه الظاهرة نواجهها كل عام وتظهر النتائج عكس شكاوي الطلاب".



وأكد على أن "الاختبار لا توجد به أخطاء ولا مشكلات ويراعي المستويات كافة، لافتًا إلى أن الاختبار لا يُحكم عليه من خلال الانطباعات الشخصية لرأي طالب أو آخر، وأن الانطباع الأولي بعد مناقشة أولية للجان التصحيح ورؤساء الاختبار كان إيجابي جدًا".



وقد توجّه صباح اليوم أكثر من 87 ألف طالب وطالبة لتقديم اختباري الفيزياء للفرع العلمي والتاريخ للفرع الأدبي. في كافة محافظات الوطن.











خاص دنيا الوطن - شيماء عيد