رئاسة التشريعي ترحب بقرار البرلمان الكتالوني اعتبار إسرائيل نظام فصل عنصري

رام الله - دنيا الوطنرحبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني المُنحل، بقرار برلمان كتالونيا اعتبار الاحتلال الإسرائيلي نظام فصل عنصري، ويعد أول برلمان في أوروبا يصدر هذا القرار بشكل علني.وقالت: "يمثل القرار انتصارا للقضية الفلسطينية العادلة وتشجيعاً لبقية البرلمانات الأوروبية لإصدار قرارات واتخاذ خطوات برلمانية شبيهة من شأنها تجريم الاحتلال على ممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المتواصلة لكل القوانين والمواثيق الدولية".ودعت البرلمانات الأوروبية كافة أن تحذو حذو البرلمان الكتالوني وأن تنحاز للعدالة والقيم الأخلاقية ضد الظلم والأبرتهايد الإسرائيلي والذي وثقته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية من بينها (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية.واعتبرت القرار دعوة متجددة لتفعيل مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه عزله ومعاقبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.