الحلو يكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب غلاء سعر الدواجن بقطاع غزة

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام

كشف رئيس نقابة مربي الدواجن بغزة مروان الحلو، اليوم السبت، أسباب غلاء سعر الدواجن في القطاع هذه الأيام وآخر مطالباتهم للحكومة في إطار دعم المزارع.وقال الحلو في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "سبب الغلاء في سعر الدواجن يرجع لنقص كمية الدجاج المنتجة، بالإضافة لحالة الغلاء التي تشهدها سلعة الأعلاف والغير مبررة".وأضاف أن كيلو الدجاج اليوم يبلغ 13 شيكل للمواطن و12.5 على أرض المزرعة، متوقعاً أن يشهد شهر تموز/ يوليو المقبل استقرارا في الأسعار بحيث يتراوح سعر كيلو الدجاج من 10- 11.5 شيكل للمواطن.وأفاد الحلو بأن سعر طن الأعلاف كان في السابق 2400 شيكل والآن أصبح 3400 شيكل وهذا سبب رئيس لحالة الغلاء التي نشهدها اليوم في قطاع غزة.وطالب الحكومة بضرورة التدخل خاصة في مراقبة دخول الأعلاف لقطاع غزة وضبط تسعيرتها دون السماح لأي من الأطراف التلاعب والاحتكار.وأردف الحلو: "نريد أن تكون سلعة الأعلاف ضمن السلع الأساسية المراقبة في قطاع غة فهي لا تختلف كثيرا عن سلعة الطحين، فقطاع الدواجن بغزة يستهلك شهريا ما يعادل 20 ألف طن من العلف بالمقابل الطحين 24 ألف طن".وختم تصريحه: "سنتوجه للقضاء حال لم تنصف الحكومة بغزة المزارع من خلال الوقوف بجانبه ومنع أي محاولة لاستغلاله في إطار رفع سعر المواد والسلع الأساسية التي تدخل في مرحلة إنتاج الدجاج".