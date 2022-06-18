المطران حنا: نتمنى أن يزداد الوعي في عالمنا تجاه عدالة القضية الفلسطينية



وقد استقبل حنا الوفد الأمريكي، مرحبًا بزيارتهم حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ وأهمية ومكانة هذا المكان المقدس الذي يعتبر قبلة لكافة المسيحيين في العالم والمكان الأقدس في المسيحية، وذلك لأنه" يحتضن المواقع المقدسة المرتبطة بالمراحل الأخيرة من حياة المسيح لا سيما القبر المقدس الذي منه بزغ نور الحياة لكي يبدد ظلمات هذا العالم".



وأضاف: "نحن سعداء بوجودكم في مدينة القدس ونتمنى أن تتسع رقعة أصدقاء شعبنا في أمريكا وفي سائر أرجاء العالم كما إننا نتمنى أن يزداد الوعي تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية الشعب الفلسطيني الذي يتوق إلى العدالة والحرية والسلام كما إنها قضية كافة الاحرار في عالمنا المؤمنين بقيم العدالة والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان".



وقال حنا: "لقد تعرض شعبنا الفلسطيني للنكبات والنكسات والمظالم وإضافة إلى كل ذلك تعرض للتحريض والتشويه فهنالك إعلام مغرض في عالمنا يبرز القاتل وكأنه الضحية والمقتول وكأنه الإرهابي ونحن نتمنى أن تدركوا وأن يدرك جميع أولئك المنادين بحقوق الإنسان في عالمنا بأن الإرهاب الحقيقي، إنما يجسده الاحتلال بسياساته وممارساته".

رام الله - دنيا الوطناستقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، وفدا كنسيا أمريكيا ضم عددا من ممثلي الكنائس في الولايات المتحدة والذين وصلوا في زيارة استطلاعية تضامنية مع شعبنا الفلسطيني بشكل عام ومع مدينة القدس بشكل خاص.