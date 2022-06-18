شؤون فلسطينية

المطران حنا: نتمنى أن يزداد الوعي في عالمنا تجاه عدالة القضية الفلسطينية

المطران حنا: نتمنى أن يزداد الوعي في عالمنا تجاه عدالة القضية الفلسطينية
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، وفدا كنسيا أمريكيا ضم عددا من ممثلي الكنائس في الولايات المتحدة والذين وصلوا في زيارة استطلاعية تضامنية مع شعبنا الفلسطيني بشكل عام ومع مدينة القدس بشكل خاص.

وقد استقبل حنا الوفد الأمريكي، مرحبًا بزيارتهم حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ وأهمية ومكانة هذا المكان المقدس الذي يعتبر قبلة لكافة المسيحيين في العالم والمكان الأقدس في المسيحية، وذلك لأنه" يحتضن المواقع المقدسة المرتبطة بالمراحل الأخيرة من حياة المسيح لا سيما القبر المقدس الذي منه بزغ نور الحياة لكي يبدد ظلمات هذا العالم".

وأضاف: "نحن سعداء بوجودكم في مدينة القدس ونتمنى أن تتسع رقعة أصدقاء شعبنا في أمريكا وفي سائر أرجاء العالم كما إننا نتمنى أن يزداد الوعي تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية الشعب الفلسطيني الذي يتوق إلى العدالة والحرية والسلام كما إنها قضية كافة الاحرار في عالمنا المؤمنين بقيم العدالة والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان".

وقال حنا: "لقد تعرض شعبنا الفلسطيني للنكبات والنكسات والمظالم وإضافة إلى كل ذلك تعرض للتحريض والتشويه فهنالك إعلام مغرض في عالمنا يبرز القاتل وكأنه الضحية والمقتول وكأنه الإرهابي ونحن نتمنى أن تدركوا وأن يدرك جميع أولئك المنادين بحقوق الإنسان في عالمنا بأن الإرهاب الحقيقي، إنما يجسده الاحتلال بسياساته وممارساته".

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تدعو لإطلاق سراح محرري صفقه شاليط

هيئة الأسرى تدعو لإطلاق سراح محرري صفقه شاليط

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: رفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: رفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

بالتفاصيل.. &#34;الأوقاف&#34; بغزة تكشف آخر استعداداتها لموسم الحج هذا العام

بالتفاصيل.. "الأوقاف" بغزة تكشف آخر استعداداتها لموسم الحج هذا العام

فتح: سياسة إسرائيل الجديدة لدخول الأجانب لفلسطين &#34;خطيرة وتمييز عنصري&#34;

فتح: سياسة إسرائيل الجديدة لدخول الأجانب لفلسطين "خطيرة وتمييز عنصري"

&#34;حشد&#34;: سياسة القتل الإسرائيلية تحصد أرواح ثلاثة فلسطينيين في جنين

"حشد": سياسة القتل الإسرائيلية تحصد أرواح ثلاثة فلسطينيين في جنين

لماذا وصف الإعلام الإسرائيلي سقوط المنطاد شمال القطاع بـ &#34;الحدث الخطير&#34;؟

لماذا وصف الإعلام الإسرائيلي سقوط المنطاد شمال القطاع بـ "الحدث الخطير"؟

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و38 إصابة في 53 حادث سير الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاة و38 إصابة في 53 حادث سير الأسبوع الماضي

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين شمال القطاع

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نتمنى أن يزداد الوعي في عالمنا تجاه عدالة القضية الفلسطينية

المطران حنا: نتمنى أن يزداد الوعي في عالمنا تجاه عدالة القضية الفلسطينية

هيئة الأسرى تدعو لإطلاق سراح محرري صفقه شاليط

هيئة الأسرى تدعو لإطلاق سراح محرري صفقه شاليط

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: رفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني: رفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

&#34;حشد&#34;: سياسة القتل الإسرائيلية تحصد أرواح ثلاثة فلسطينيين في جنين

"حشد": سياسة القتل الإسرائيلية تحصد أرواح ثلاثة فلسطينيين في جنين

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين شمال القطاع

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين شمال القطاع

تقرير: &#34;متنزه استيطاني&#34; بين القدس والبحر الميت يغلق ملف ما يسمى حل الدولتين

تقرير: "متنزه استيطاني" بين القدس والبحر الميت يغلق ملف ما يسمى حل الدولتين

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة اليوم السبت

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

منوعات

بسبب الملابس.. هنادي مهنا تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتج فيلم &#34;تماسيح النيل&#34;

بسبب الملابس.. هنادي مهنا تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتج فيلم "تماسيح النيل"

تعرف على عدد عمليات التجميل التي أجرتها داليا نعيم

تعرف على عدد عمليات التجميل التي أجرتها داليا نعيم

شاهد: طليق بلقيس فتحي يثير ضجة باحتضانه لهذه الفنانة الشهيرة

شاهد: طليق بلقيس فتحي يثير ضجة باحتضانه لهذه الفنانة الشهيرة

من أُم بديلة.. شاهد أول طفلة لبريانكا شوبرا تحدث ضجة كبيرة

من أُم بديلة.. شاهد أول طفلة لبريانكا شوبرا تحدث ضجة كبيرة

بدرية طلبة تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل.. بالتفاصيل

بدرية طلبة تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل.. بالتفاصيل

شاهد: رجل يدّعي أنه &#34;الله&#34; للزواج من شمس الكويتية

شاهد: رجل يدّعي أنه "الله" للزواج من شمس الكويتية

شاهد: سعد لمجرد يحدث ضجة بإطلالته في حفله الأخير مع إليسا

شاهد: سعد لمجرد يحدث ضجة بإطلالته في حفله الأخير مع إليسا

هل تحمل كلمات أغنية شاكيرا الجديدة رسائل مبطنة لبيكيه؟

هل تحمل كلمات أغنية شاكيرا الجديدة رسائل مبطنة لبيكيه؟

وفاة مخرجة مصرية شهيرة في حادث سير أليم

وفاة مخرجة مصرية شهيرة في حادث سير أليم

مسؤول سياسي يهاجم فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;.. تعرف عليه

مسؤول سياسي يهاجم فيلم "أصحاب ولا أعز".. تعرف عليه

عربي

انقطاع عام للتيار الكهربائي عن جميع أنحاء سوريا

انقطاع عام للتيار الكهربائي عن جميع أنحاء سوريا

حريق مخيم للنازحين في العراق بسبب تماس كهربائي

حريق مخيم للنازحين في العراق بسبب تماس كهربائي

ولي العهد السعودي يزور تركيا يوم الأربعاء المقبل

ولي العهد السعودي يزور تركيا يوم الأربعاء المقبل

عسكريون أمريكيون يحذرون من صدام مباشر بين واشنطن وموسكو في سوريا

عسكريون أمريكيون يحذرون من صدام مباشر بين واشنطن وموسكو في سوريا