شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تدعو لإطلاق سراح محرري صفقه شاليط

هيئة الأسرى تدعو لإطلاق سراح محرري صفقه شاليط
أسرى مفرج عنهم في صفقة شاليط
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بإطلاق سراح جميع محرري صفقه شاليط الذين تم إعادة اعتقالهم بدون وجه حق وجاء ذلك بمناسبة مرور ثمانية أعوام على إعادة اعتقالهم. 

واعتبر حسن قنيطة، رئيس إدارة الهيئة في المحافظات الجنوبية، ان إعادة اعتقال أكثر من 70 أسيرا من محرري صفقه شاليط والإبقاء على اكثر من خمسين محررا منهم رهن الاعتقال بل وإعادة الأحكام الجائرة السابقة قبل عمليه التبادل بحقهم هو سقوط أخلاقي وانحراف قانوني واضح تم بتواطؤ كامل من قبل جهاز القضاء في دويلة الاحتلال.

وأكد قنيطة أن القضاء في دولة الفصل العنصري للاحتلال الإسرائيلي الذى اثبت هو أحد أركان الاحتلال واذرع القمع الأساسية الذى يشرعن خطوات أجهزة أمن وقاده منظومه
الاحتلال. 

كما أشارت هيئة الأسرى بالتقصير الواضح للمؤسسات الحقوقية المختلفة لدورها المغيب وصوتها الضعيف حيال هذا الجرم القانوني المتمثل بإعادة اعتقال وتثبيت الأحكام على الاسرى المحررين خاصه وأن جلهم ممن أمضوا مدد وفترات
طويله ابرزهم الأسيرين نائل البرغوثي وعلاء البازيان الذين أمضوا ما يقارب (40 عاماً) في سجون ومعتقلات الاحتلال .

وجدير بالذكر أن هيئة الاسرى طالبت ونظمت العديد من الخطوات المطالبة بإطلاق سراح محرري صفقة شاليط وكما وتدعو للاستمرار في المطالبة وتكثيف الدعوات لكل الجهات المعنية وخاصه الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية من أجل تعرية القضاء الإسرائيلي الذى أعطى الغطاء لإعادة اعتقالهم واحكامهم السابقة مع التأكيد على أن دور الوسطاء لابد من تفعيله وان يقف خلف الضمانات التي تم صياغتها لحمايه محرري الصفقة..

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