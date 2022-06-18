غزة: العمصي يتحدث حول تطورات ملف تصاريح العمل وآخر المستجدات





وقال العمصي في تصريح لـ "دنيا الوطن": إنه "لا موعد محدد لاصدار تصاريح جديدة الفترة المقبلة، سواء كانت تحت مسمى احتياجات اقتصادية أم عامل".





وأضاف: "كان من المفترض أن يوافق الاحتلال الإسرائيلي على 2000 تصريح الآونة الأخيرة، ولكنه لحتى اللحظة يتلاعب بهذا الملف".





وشدد العمصي، على أن الاحتلال يتلاعب بملف التصاريح إعلاميا على صعيد زيادة العدد أو سماحه لغير المتزوجين للعمل بالداخل، ولكن دون تحرك جدي وفاعل على الأرض.



وتساءل: "هل تم الانتهاء من اصدار تصاريح عمل لـ92 ألف عامل مسجل لدى وزارة العمل بغزة، ليتم السماح لغير المتزوجين بالدخول والعمل في إسرائيل؟".



وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلغاء صفة متزوج من تصاريح عمال قطاع غزة في الأراضي المحتلة عام 48.





وأشار سعد إلى أن عمر الدخول للعمل من (24 عاماً)، دون النظر إذا ما كان متزوج أم لا.



وقال سعد في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "هذه القرارات ستنفذ على أرض الواقع مع بداية شهر آب/ أغسطس من العام الجاري وبما في ذلك أيضا إلغاء صفة تاجر وتطبيق صفة عامل على الجميع.



وأضاف: "أعادت سلطات الاحتلال التركيز مرة أخرى على موضوع الحسابات ورفضها أن يتم تحويل الأموال من أرباب العمل إلى العمال بغير حساب بنكي وأن أي شخص يخالف ذلك يغرم".

خاص دنيا الوطن - هاني الإمامكشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة سامي العمصي، اليوم السبت، آخر تطورات ملف تصاريح العمل بالداخل الفلسطيني.