شؤون فلسطينية

بالتفاصيل.. "الأوقاف" بغزة تكشف آخر استعداداتها لموسم الحج هذا العام

بالتفاصيل.. "الأوقاف" بغزة تكشف آخر استعداداتها لموسم الحج هذا العام
حجاج غزة
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
كشف مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل الصوالحة، اليوم السبت، أن الوزارة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام. 

وقال الصوالحة في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "الفوج الأول من حجاج قطاع غزة سيغادر يوم الثلاثاء المقبل"، موضحاً أنه سيتم توزيع الحجاج على ثلاث دفعات. 

وأضاف: "ستسافر الدفعات من الفوج الأول عبر ثلاث طائرات: الأولى تحمل عدد 298 مسافرا وكذلك الثانية، أما الثالثة تحمل على متنها 140 مسافرا". 

وتابع الصوالحة: "مواعيد الطائرات الثلاث للفوج الأول: ستقلع الطائرة الأولى في الساعة الواحدة صباحاً، والثانية في تمام الساعة الثانية ما قبل الفجر، والأخيرة الساعة الثالثة قرب الفجر".

وأردف: "أما الفوج الثاني سيكون في اليوم التالي ليوم الثلاثاء المقبل، بحيث سيكون السفر على دفعتين من مطار القاهرة وحتى جدة". 

وأكمل الصوالحة: "الدفعة الأولى ستشمل عدد 298 مسافرا وكذلك الثانية، على أن تقلع الطائرة المحملة بالدفعة الأولى في تمام الساعة 12:30 صباحاً، أما الثانية مع دقات الساعة 1:30 من صباح يوم الأربعاء المقبل".

وحول التجهيزات الأخيرة، أوضح أن وزارة الصحة ستفتح يوم غد الأحد مراكز التطعيم لحجاج هذا الموسم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة باستئجار السكن وخدمات النقل البري والجوي سواء داخل جمهورية مصر أو المملكة العربية السعودية". 

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