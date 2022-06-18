فتح: سياسة إسرائيل الجديدة لدخول الأجانب لفلسطين "خطيرة وتمييز عنصري"

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامة القواسمي، إن الشروط الجديدة الموضوعة من قبل سلطات الاحتلال، ضمن ما يسمى سياسات جديدة، أمر خطير للغاية وتمييز عنصري ومحاولة لمنع الأجانب بشكل عام والفلسطينيين في الشتات على وجه الخصوص بتعقيد زيارتهم لأراضي دولة فلسطين المحتلة، وعزل شعبنا عن العالم، وتحقيق عدة أهداف على المدى القصير والطويل.وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سياسة إسرائيل الجديدة تطالب الأجانب راغبي زيارة فلسطين بتقديم طلب قبل (45 يوماً) من موعد الزيارة كحد أدنى، وتقديم معلومات خطيرة منها حصر الأملاك، أو ما يمكن أن يرثه الزائر، وأشخاص من المتوقع التواصل معهم، ومنع تكرار الزيارة قبل تسعة أشهر من الزيارة الأولى، إضافة الى تحديد أعداد الأجانب المتواجدين في ذات الوقت سواء كانوا طلابا أو مدرسين جامعيين.وطالب القواسمي جميع دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية منها الى رفض هذه السياسة التي تندرج تحت بند الفصل العنصري والتمييز ومحاولة لعزل شعبنا وتصفية جزء من مقدراته وحقه في التواصل مع محيطه، والعمل الفوري للضغط على إسرائيل لإلغائها وفورا.