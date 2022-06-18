شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين شمال القطاع

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين شمال القطاع
بحرية الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر محافظة شمال القطاع فتحوا وبشكل مكثف نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في عرض بحر بلدتي جباليا وبيت لاهيا ومنطقتي الواحة والسودانية، وأجبروا الصيادين عنوة على الانسحاب من البحر.

وعلى صعيد آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، ثلاثة مراصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في المنطقة الشرق والشمالية لقطاع غزة. 

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